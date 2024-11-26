- وزير الحرب الإسرائيلي: سنتصرف بحزم إذا تم خرق الاتفاق

مع تردد الأنباء عن قرب حسم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي ترعاه أمريكا وفرنسا، وتوقيع مجلس الوزراء الإسرائيلي عليه اليوم، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب اللبناني دون توقف منذ صباح اليوم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عددا من الغارات العنيفة منذ صباح اليوم على بلدة البرج الشمالي، وقرى عيتيت، وحوش صور، وعين بعال، كما شن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم غارات أخرى الأطراف الغربية لبلدات القنطرة وحانين والطيري وعيناتا وعبا، وسلسلة من الغارات الجوية مستهدفا بلدتي كونين ودير انطار في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لغارة جوية معادية، تزامنت مع قصف مدفعي تعرضت له البلدة.

في المقابل أعلن حزب الله في بيان ظهر اليوم عن استهداف مجاهديه مستوطنة كريات شمونة، بمجموعة من الصواريخ النوعية، كما تم استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مركز البلدية، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمبعوثة الأمم المتحدة في لبنان اليوم، إن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مثل إعادة التسلح في الجنوب سيدفع إسرائيل إلى التصرف "بحزم"- حسب بيان صادر عن مكتبه ونقلته وكالة فرانس برس.

وقال كاتس لمبعوثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت: "إذا لم تتصرفوا، سنفعل ذلك بحزم شديد".