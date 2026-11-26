قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقالت مصادر في مجمع الشفاء الطبي إن جثامين ثلاثة قتلى وصلت إلى المجمع عقب استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين عند مفترق السحباني، بالقرب من مطبخ جنيد في حي التفاح.

وأوضحت المصادر أن القتلى وصلوا مجهولي الهوية، مشيرة إلى صعوبة كبيرة في التعرف على جثامينهم، إذ أمكن التعرف على ملامح أحدهم فقط، بينما تعرض الآخران لإصابات بالغة أدت إلى تشوه ملامحهما وتحولهما إلى أشلاء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع ارتفعت منذ فجر الأربعاء إلى 11 شخصا، بينهم طفلتان.