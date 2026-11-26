شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع دوي انفجارات في المدينة وأصيب مبنى في منطقة صناعية، وفقا لما صرح به عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وحث كليتشكو، في منشور على تطبيق تيليجرام، السكان على البقاء في الملاجئ.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية وقوع الهجوم، في حين أفادت قنوات تيليجرام المرتبطة بالجيش بأن ما يصل إلى ثمانية صواريخ أطلقت من منطقة بريانسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وذكرت تقارير أن الصواريخ استهدفت أحياء في كييف تقع شرق نهر دنيبرو.