مسلحون يفجرون أنبوبا نفطيا شرقي اليمن

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أفاد مصدر محلي يمني، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين فجروا أنبوب نفط حيويا يربط بين محافظتي شبوة ومأرب شرقي اليمن.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "مسلحين فجروا أنبوب النفط الخام الرابط بين حقل جنة في محافظة شبوة ومنشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب".

وأضاف المصدر أن "المسلحين الذين لم يحدد هويتهم، استهدفوا الأنبوب ما أدى إلى اندلاع حريق هائل"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ولم يصدر أي تعليق من قبل السلطات اليمنية بشأن هذه الحادثة.

وسبق أن تعرضت الأنابيب النفطية في اليمن لاستهداف متكرر من قبل مسلحين قبليين يطالبون الدولة بوظائف وخدمات.