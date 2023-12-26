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الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان توصل الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم السلام

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 12:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 12:44 ص

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمل المملكة بإنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار، مشدداً على أن الأردن يدعم كل جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان التي تستهدف التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق.

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