السعودية تدعو مجددا إلى وضع حد فوري لانتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد الفلسطينيين



دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بضرورة وضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين العزّل من قتل وتهجير قسري.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن المجلس، تابع مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية".

وجدد المجلس "الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته".

وأوضح الوزير الدوسري أن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة".