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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك ليلة الإثنين ـ الثلاثاء جنوب قطاع غزة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن «الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والمقدم (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك جنوب قطاع غزة».

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 491، بينهم 164 قتلوا خلال العملية البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن نسبة كبيرة من القتلى العسكريين الإسرائيليين هم من الضباط، وذلك بحسب ما نقلته فضائية «العربي».

وأشارت هذه الوسائل إلى أن الضباط يشكلون 27% من العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي، 3 منهم قادة ألوية و4 قادة كتائب.

وأكدت وسائل الإعلام أن دورية لواء ناحال فقدت كل قيادتها تقريبًا، بينما تعرضت الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني إلى ضربة قاسية أيضًا.