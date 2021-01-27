الأمم المتحدة: الآثار كورونا الاقتصادية مستمرة لسنوات

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي المدمر لوباء كوفيد-19 سيظل محسوسًا لسنوات قادمة ما لم تحقق الاستثمارات الذكية في القدرة على الصمود الاقتصادي والمجتمعي والمناخي انتعاشًا قويًا ومستدامًا للاقتصاد العالمي.

في عام 2020، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة، أي أكثر بمرتين ونصف من الانكماش الذي سببته الأزمة العالمية في عام 2009. وحسب أحدث تقرير للموقع «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، فإن الانتعاش المتواضع بنسبة 4.7 في المائة المتوقع في عام 2021 بالكاد سيعوّض خسائر عام 2020.

تشير التقديرات إلى أن اقتصادات غرب آسيا، في المتوسط، قد تقلصت بنسبة 4.8 في المائة في عام 2020. وكما يحذر التقرير، من المتوقع حدوث انتعاش بطيء بنمو يبلغ 3.8 في المائة في 2021، لكن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة سيعتمد على الطلب العالمي على الطاقة، والسياحة الدولية، ومدى انتعاش الطلب المحلي، على خلفية تدابير الدعم المالي. ومع الأسف، يُتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على الطاقة والسياحة الدولية ببطء، وألا يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا بعد عام 2022.