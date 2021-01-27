 سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 515 ألفا و483 حالة والوفيات 9204 - بوابة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 515 ألفا و483 حالة والوفيات 9204

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:15 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 515 ألفا و483 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9204 حالات.

وذكرت البيانات، أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.


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