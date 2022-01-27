عميد آثار القاهرة الأسبق: أرض قصر الأمير يوسف بالأقصر «وقف» للجامعة ويحق طلب ريعها

كشف الدكتور محمد حمزة الحداد، عميد كلية الأثار بجامعة القاهرة الأسبق، عن أن الأرض التي بنى الأمير يوسف كمال عليها قصره بقرية المريس بالأقصر أوقف ريعها لجامعة القاهرة، ويؤكد ذلك مستندات الوقف الموجودة حتى الآن وتحتفظ بها الجامعة.

وأوضح الحداد لـ"الشروق" أن الأمير يوسف كمال أوقف ريع الأرض وقف أهلي يعود إلى أفراد عائلته ومع انقضائهم تحول الوقف الأهلي لخيري وفق ما قرره الأمير وفي هذه الحالة يوجه ثلث ريع الأرض فيه للجمعية الخيرية الإسلامية الكبرى، والثلثين لجامعة القاهرة، وفي حال تعذر ذلك يوزع ريع الأرض على كلية طب القصر العيني وفروعه.

وأشار إلى أنه بموجب هذا الوقف تستطيع جامعة القاهرة التقدم بطلب ريع الأرض التي بني عليها القصر وذلك في حالة التصرف فيها إذا ما تم هدم القصر فيما بعد شرائه عبر المزاد المقرر لبيعه في ٣١ يناير المقبل.