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قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تعديل موعد مباريات الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الخامس من كأس الرابطة، في دور المجموعات.

وجاء قرار رابطة الأندية بتعديل موعد الأسبوع الخامس، نظرا لتعارضها مع موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب المقرر لها الخامسة مساءً.

وجاءت المباريات التي تم تعديل موعدها كالتالي:

الأهلي مع البنك الأهلي، على ستاد السلام.

المصري مع ايسترن كومباني، على ستاد الجيش ببرج العرب

بيراميدز مع مصر المقاصة، على ستاد الدفاع الجوي.

لتقام المباريات الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لتزامنها مع مباراة المنتخب الوطني أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، أمس الأربعاء، وتأهل ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره المغربي في ربع نهائي البطولة والذي سيقام بينهما الأحد القادم في تمام الخامسة مساءًا.