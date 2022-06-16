 مرتضى منصور: قررنا تعيين فيريرا مستشارا فنيا لإدارة الزمالك - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: قررنا تعيين فيريرا مستشارا فنيا لإدارة الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:38 ص

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة، وذلك بعد إقالته من منصبه كمدير فني للفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إقالة جوسفالدو فيريرا من منصبه كمدير فني للفريق الأبيض، كما تم تعيين أسامة نبيه مدربًا للفريق.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بتعيين فيريرا مستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة، محدش يقولي إهدار مال عام؛ لأن فيريرا هيطور قطاع الكرة بالنادي عشان هو أصلا بروفيسير».

وأضاف: «زوجة فيريرا تحدثت عن الزمالك،ومصر بكل خير، ولن أرحم الصفحات التي تتحدث بالأكاذيب».

وأتم: «أمير مرتضى سيعرض الأمر علي البرتغالي، وحتى يترحم من السحر بتاع سيد عبد الحفيظ». 


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