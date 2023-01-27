تشارك دار الشروق بمجموعة من المؤلفات القيمة، التى تحمل أسماء كبار الكتاب والمؤلفين فى معرض القاهرة للكتاب 2023، والتى تتنوع ما بين الروايات والقصص القصيرة وكتب السيرة الذاتية والسياسة والفن والفكر الدينى وكتب الأطفال وغيرها.



كما تعيد دار الشروق طبع مجموعة الإصدارات المميزة، والتى حققت رواجا كبيرا واحتفاءً بين القراء والنقاد، إلى جانب مئات من الإصدارات الأخرى التى تزين جناحها بقاعة 2 رقم B37، وذلك فى معرض الكتاب الذى تستمر فعالياته حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



وتخصص دار الشروق جناحا كاملا خاصا بالأطفال رقم C5 فى قاعة 5 للحصول على أحدث وأقوى إصدارات الأطفال والاستمتاع بالعروض الخاصة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: كتاب «بيت العز وفوق السطوح» ــ كتاب تلوين للكبار والصغار ــ رسومات الفنان: حلمى التونى، وكتاب لوحات الفنان الكبير حلمى التونى تقول لكم «لونونى»، وكتاب «هنا وشفا» لهديل غنيم، و«نانا طباخة» لفاطمة المعدول، وكل شىء عن التنوع والاختلاف، وكل شىء عن الصداقة، وكيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وما هو التغير المناخى؟ وكتاب عش جديد لمنى الشيمى، وابتسم لأكون أقوى للكاتبة شيرين سامى.



♦ كتاب «خيال زوج»

حسن المستكاوى

ــ يقول حسن المستكاوى عن الكتاب: أنا حسين عبدالرحمن الإسناوى، متزوج من مها سعيد كمال، ورزقنا الله بثلاثة أبناء، عبدالرحمن، عبدالله، وابنى الثالث انتصار، واسمه له حكاية، وهى واحدة من حكايات 35 سنة زواجًا.



♦ المجموعة القصصية «أيام سمير حمص»

هند جعفر

ــ عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات فى المستقبل الذى لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها.



♦ المجموعة القصصية «قطط تعوى وكلاب تموء»

أحمد عبدالمنعم رمضان

ــ عن المجموعة: فى أثناء مرورى بشارع رمسيس، ظهر إلى جوارى قرد ضخم، قرد حقيقى بشعر كثيف وجسد ذى انحناءة مميزة ومؤخرة حمراء، قرد كتلك التى تشاهدها فى الأفلام، فأنا لم أرَ قردًا حقيقيًا منذ أكثر من عشرين عامًا عندما زرت حديقة الحيوان لآخر مرة قبل أن يغلقوها ويحرروا الحيوانات مطلقين سراحها بالشوارع.

♦ كتاب «بنات النيل.. نساء مصريات غيّرن عالمهن»

ــ تحرير: سامية إسكندر سبنسر

ــ يضم هذا الكتاب سير ذاتية لعدد من السيدات المصريات الرائدات بمختلف المجالات المهنية، واللواتى قدَّمن برهانًا مهمًّا على تاريخ إنجازات المرأة.

♦ رواية «ملحمة رأس الكلب»

محمد أبو زيد

كانت لبنى بلا أصدقاء ولا عائلة، فارغة القلب والحياة، محبوسة فى قوقعة الوحدة، تشعر الآن وهى ترقص على الأغنية تلو الأغنية، بالامتنان.

♦ كتاب «ألبير آرييه.. مذكرات يهودى مصرى»

ــ تحرير: منى أنيس

ــ يقول ألبير آرييه: قد يتساءل البعض عن السبب الذى جعلنى أكتب مذكراتى، ولِمَ لم أكتب من قبل، ولمَ اخترت أن أفعل هذا فى أخريات أيامى.

♦ رواية «الكبرياء الصينى»

خيرى بشارة

رواية مُثيرة تدور وقائعها فى بيئة مغايرة لم يقربها السرد العربى من قبل.

♦ رواية «صديق قديم جدا»

إبراهيم أصلان

يتلقى السارد اتصالًا يُخبره بموت صديق قديم، يغلق الهاتف ويستعيد زمن الصديق، ويتوالوا أصدقاء الزمن القديم وحكاياتهم فى سردية متناغمة تقوم على استعادة ما كان بينهما من ذكريات، وضمن لعبة «التذكر» يروى فصولًا من الحياة التى عاشها والمغامرات التى شكَّلت عالمه الغنى بجميع التفاصيل الإنسانية.

♦ انطباعات صغيرة حول حادث كبير»

إبراهيم أصلان

ــ استطاع إبراهيم أصلان كعادته أن يلتقط ما يبدو عاديًّا مارًّا فى يومياتنا، لينتقى منه مناطق يُبروزها ليضع القارئ فى حالة شعرية بامتياز عبر حساسية مُرهفة.

♦ رواية «سلام على إبراهيم»

د. محمد عفيفى

يقول د. عماد أبو غازى عن الرواية: فى روايته الجديدة «سلام على إبراهيم» يأخذنا محمد عفيفى إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية فى مصر؛ السنوات التى مهدت أحداثها للتغيرات العميقة التى حددت مصير مصر لعقود طويلة تالية.

كتاب «وسط البلد: ما وراء الحكايات»

ــ تحرير: زينيا نيكولسكايا

المحرر المشارك المترجم: نوران إبراهيم عبدالرءوف

صادر باللغتين العربية والإنجليزية معا وبالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى.

يكمُن الكثير من سِحر وسط البلد فى اللفتات العابرة التى تجتذب العين على حين غرة نحو شوارعها المتعرجة وفناءاتها الخفية التى تعرض لبهاء مائة وخمسين عامًا من المعمار الخلاب.

♦ كتاب «بيت العز وفوق السطوح» ــ كتاب تلوين للكبار والصغار

رسومات الفنان: حلمى التونى

يقول الفنان حلمى التونى عن الكتاب: أشياء كثيرة، اختفت، أو كادت.. من بيوتنا وحياتنا، أشياء وأفعال شكلت ثقافتنا، وأعطت أيامنا وليالينا طعما خاصا ومذاقا متميزا.

♦كتاب «الفيلق المصرى»

د. محمد أبو الغار

ــ عن الكتاب: هذا الكتاب يحكى عن حادثة خطيرة فى تاريخ مصر الحديث، لم تذكر فى كُتب التاريخ المدرسية، ولم يصدر عنها كتاب يؤرخ لها بالرغم من تأثيرها العميق على مصر.

♦ رواية «ليالى الوباء»

للأديب التركى أورهان باموق ــ ترجمة جهاد الأماسى

ــ هى رواية أورهان باموق المُنتظرة التى حلم بها طويًلا وكتبها فى خمس سنوات؛ ليقدم فيها مشهدًا بانوراميًّا للأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية.

♦ رواية «السنجة»

أحمد خالد توفيق

ربما نحاول فى الصفحات التالية فكَّ طلاسم اختفاء المدعو عصام الشرقاوى منذ شهريْن. الشرطة لم تستطع تبيُّنَ شىء، وبدا واضحًا بعد سلسلة التحريات الروتينية أنها لن تجد شيئًا.

♦ رواية «حكاية السيدة التى سقطت فى الحفرة»

إيناس حليم

ــ عن الرواية: يحكون عن شارع النبى دانيال، عن أسطورة انشقاق الأرض وابتلاع الفتيات الجميلات فى عز الظهر.

♦ لوحات الفنان الكبير حلمى التونى تقول لكم «لونونى»

حلمى التونى

♦ «حامل الصحف القديمة»

إبراهيم عبدالمجيد

يأخذنا إبراهيم عبدالمجيد فى مغامرة جديدة فى الكتابة شكلًا وموضوعًا، كما عوّدنا؛ حيث تتدفق الرواية فى بناء فنى مُبتكر عما يعيشه أبطالُها بين الضحك والفَقْد المجانى والآلام، فى واقع فاقَ كل خيال.

♦ رواية «أيام الرخص»

حسن الحديدى

ــ الرواية الحاصلة على جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول لعام 2022.

♦ رواية «رسائل الجنة»

أحمد سمير

ــ قصة حب رقيقة بين شاب وفتاة، وهناك سبب وجيه لتمتد إلى 375 صفحة.

♦ المجموعة القصصية «جوارب عميد الأدب»

أحمد كامل

أسطى وصبى ومهنة. تحضر هذه الثلاثية فى غالبية قصص المجموعة. ثمَّة مهنة متوارثة من جيل إلى آخر، ثمة حِرفة واحدة تنتقل من والد إلى ابن، أحيانًا بشكل يُشبه التورُّط.

♦ رواية «عسل السنيورة»

شريف سعيد

ــ عن الرواية: لا أحد يعلم ماذا توارى له الأقدار، ورُبما فى حياة كل منا قصة مثيرة لم تبدأ بعد!

♦ المجموعة القصصية «الهروب خارج الرأس»

عمرو العادلى

ــ المجموعة الفائزة بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى لعام 2021.

♦ المجموعة القصصية «من قتل مريم الصافى؟»

محمد المنسى قنديل

ــ يضم هذا الكتاب 14 قصة، كُتب معظمها فى أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، يربط بينها جميعًا أسلوب الكاتب السردى العذب المميز الذى بدأ منذ كتابه الأول.

♦ رواية «أكابيللا»

مى التلمسانى

تقول د. شيرين أبو النجا عن الرواية: نص يتحدى كافة المسلمات السردية التى تدرب عليها المتلقى، فعليه أن يفهم بداية أن كلمة أكابيللا تنتمى لعالم الأصوات الموسيقية، وتعنى الغناء بشكل فردى بدون مصاحبة آلة.

♦ سنوات الجرى فى المكان

نورا ناجى

تقدم نورا ناجى فى روايتها الجديدة، سيرة اسـتثنائية للحـواس، مـن الرؤية إلى اللمس، ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورةٍ طمحت فى الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء.

♦ كتاب «أنا قادم أيها الضوء»

محمد أبو الغيط

ــ هذا كتاب مُلهم وإنسانى، يحمل فى كلماته روح المقاتل وعزيمة المثابر وحكمة المتأمل، لا يحكى فيه محمد أبو الغيط عن المعركة الشرسة بينه وبين أبغض أمراض العصر.

♦ رواية «أنشودة الحنين»

نعيم صبرى

ــ الرواية هى الرابعة التى تنشرها دار الشروق للأديب نعيم صبرى الفكرة الأساسية للرواية تتعلق بتورط الزوج، فى علاقة أخرى موازية.