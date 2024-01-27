وزير الري: روابط مستخدمي المياه تشارك في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف

سويلم: تسهم في توحيد المزارعين على المجرى المائي والتنسيق في توزيع المياه



قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن روابط مستخدمي المياه ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على المجرى المائي نفسه، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وأشار سويلم، في بيان لوزارة الري السبت، إلى أهمية الدور الذي تؤديه روابط مستخدمي المياه، والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية؛ بما كفله القانون للروابط.

ونوّه بأن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على المجرى نفسه، أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط.

ولفت سويلم إلى أن الشهور الماضية شهدت تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقى والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم 19 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة 6247 رابطة على الترع والمساقي، والتي انتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب 188 أمين مركز منتخبين من رؤساء الروابط، و22 أمين عام محافظة منتخبين من رؤساء المراكز.

كما لفت إلى أن 10 أمناء ترشحوا على منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط المستخدمين، و38 على مقاعد العضوية، وأن الانتخابات التي أجريت بمشاركة 158 أمين مركز ومحافظة من أصل 188، بنسبة 84%، انتهت بفوز رائف تمراز رئيسا لمجلس الإدارة و10 أعضاء هم: (محمد عبد المقصود قطب - محمد السيد محمود رمضان - على مصطفى محمد كشك - خالد عبد العزيز فرج - فيصل محمد أحمد الكمار - نجيب مهدي حسين - خالد عبد الظاهر عبد الرحمن محمد - عبد العال علي عبد العال - عبد الله عبد العاطي محمود - عاطف محمد إسماعيل أبو رحاب).

ونبّه البيان إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها "كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة"، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.