رئيس إيران يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد بعد فترة توتر بين البلدين

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قدم السفير الباكستاني الجديد، اليوم السبت، أوراق اعتماده للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بعد توتر بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني، اعتبر سفير باكستان الجديد محمد مدثر تيبو الدور الذى قام به رئيسي في إدارة التطورات الأخيرة بين طهران وباكستان ملهما وفعالا.

من جهة أخرى، أعلن نائب مدير الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية، محمد جمشيدي على حسابه عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعى، كذلك أكد السفير الباكستاني استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع طهران.

كما قال رئيسي: "إن إيران تعتبر أمن باكستان بمثابة أمنها وتطوير العلاقات الاقتصادية هو الأولوية بالنسبة لطهران".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر قد أعلن في 19 يناير عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بشكل كامل.

وقال كاكر إنه من مصلحة كل من إيران وباكستان اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بينهما إلى مستويات ما قبل التوترات الأخيرة.

كانت العلاقات بين باكستان وإيران قد توترت عقب قيام الدولتين بشن هجمات على مسلحين مناهضين لكلتا الدولتين في أراضي كل منهما الأخرى الشهر الجاري.

واستدعت باكستان يوم الأربعاء الماضي سفيرها من طهران وطلبت من المبعوث الإيراني مغادرة إسلام آباد.