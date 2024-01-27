أوكرانيا وليتوانيا تناقشان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقشت أوكرانيا وليتوانيا الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة خلال محادثات بين وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حسبما قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف اليوم السبت.

وأضاف أن معظم محادثات الجانبين تركزت على هذا المجال رغم أنهما ناقشا أيضا مسار أوكرانيا للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومزيد من المساعدات العسكرية للبلاد وفرض عقوبات على روسيا.

وأثبتت الطائرات المسيرة أنها واحدة من أهم الأسلحة في الحرب التي شنها الكرملين منذ ما يقرب من عامين.

وقال: "ليتوانيا لديها التكنولوجيات، ولدينا الفرصة لتوسيع تعاوننا، وكان هذا هو الموضوع الرئيسي".

وتسعى أوكرانيا إلى صد العملية العسكرية الروسية بقدر كبير من الدعم الغربي.

ويزداد الخوف من هجوم روسي في دول البلطيق، وتعد فيلنيوس من أكثر الداعمين التزاما لكييف.