مصدر مسئول يكشف لـ الشروق: السعودية ترفض شحنات فراولة وطماطم مصرية

أكد مصدر مسئول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رفض السعودية لشحنات فراولة وطماطم من مصر دون إبداء أية أسباب حتى الآن.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشروق، مساء السبت، أنه تمت مخاطبة التمثيل التجارى في المملكة للوقوف على أسباب الحظر.



السعودية أكبر سوق للحاصلات الزراعية المصرية:



وكان تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية كشف أن السعودية تعد أكبر مستورد للحاصلات الزراعية من مصر بنحو 716 ألف طن بقيمة 363 مليون دولار، لتستحوذ على 13% من إجمالي الكميات المصدرة و10% من القيمة.



واستحوذت الدول العربية على 37% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023، بنحو 1.314 مليار دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 2,355 مليون طن .



وذكر التقرير، أن الكميات المُصدَرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.108 مليون طن بقيمة 807 ملايين دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و20% من الكميات، وإلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 917 مليون دولار من خلال تصدير 1.410 مليون طن مستحوذة على 25% من إجمالي الكميات المصدرة و26% من قيمة الصادرات، ولدول آسيا نحو 367 مليون دولار بنحو 614 ألف طن.



الأسباب غير معروفة حتى الآن:



‎أوضح المصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قرار السعودية رفض دخول الشحنات المصرية من الفراولة والطماطم غير معلن الأسباب حتى الآن.



‎وذكر أن الأسباب ستعلن للجانب المصري قريبا، حيث تمت مخاطبة التمثيل التجارى في السعودية للتواصل مع الجهات المختصة والتعرف على أسباب الحظر.