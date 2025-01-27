حسام حسن: لا توجد نسخة سهلة لأمم إفريقيا وخاصة في المغرب

اعترف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، بصعوبة النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في المغرب.

ويحضر حسام حسن قرعة البطولة، والتي تقام مساء اليوم، الإثنين، في المغرب، للتعرف على مجموعة الفراعنة في النسخة المقبلة من أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كأس أمم إفريقيا من أكبر بطولات العالم ومنتخب مصر دائمًا من المنتخبات المرشحة للبطولة وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ وأحلام».

وأضاف: «نحن أكثر من توجنا بالبطولة ولذلك يجب أن نظهر بشكل يشرف الكرة المصرية والعربية».

وتابع: «لا توجد نسخة سهلة لأمم إفريقيا وخاصة مع إقامتها بالمغرب وكل المنتخبات تحلم بالتتويج ولكن نتمنى أن يحالفنا التوفيق».

وأوضح: «الكرة المصرية محظوظة بتواجد واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل محمد صلاح والقادم مثل عمر مرموش وتريزيجيه وغيرهم».

وأتم: «نتمنى أن يكون كل اللاعبين مؤثرين ولدينا أيضا لاعبين جدد من الأعمار السنية المختلفة».

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من أمم إفريقيا خلال الفترة بين نهاية ديسمبر من العام الحالي، وبداية يناير من العام المقبل 2026.