جوارديولا : مرموش قدم مردود مميز في الظهور الأول مع السيتي

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أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بمستوى عمر مرموش في الظهور الأول له مع الفريق بعد انتقاله في يناير الجاري من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك مرموش في مباراة السيتي ضد تشيلسي واللي نجح فيها الفريق السماوي في تعويض تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال جوارديولا :" لم تكن المباراة سهلة على مرموش خاصة وأن ريس جيمس كان يراقبه بشكل قوي خلال المباراة".

وأضاف :" عندما يكون ريس في قمة مستواه يكون قوي وسريع ولكن مرموش نجح في نجح في تقديم تحركات وسرعات مميزة".

وأوضح :" مرموش يتميز بأنه لاعب هاديء يمتلك سرعات كبيرة وتصويبات مميزة .. أنا سعيد بما قدمه في المباراة ".