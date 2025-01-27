المندوبية الليبية تُكرم سفراءها السابقين في جامعة الدول العربية

أقامت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية احتفالية، أمس الأحد، لتكريم سفراء ليبيا السابقين لدى جامعة الدول العربية ومصر، وذلك بإحدى فنادق القاهرة.

حضر الاحتفالية السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير عبدالمطلب ثابت، سفير ليبيا ومندوبها الدائم لدى الجامعة، والسياسي والمفكر المصري الدكتور مصطفى الفقي، والسفير محمد بن يوسف، مندوب تونس لدى الجامعة العربية، والسفير محمد آيت وعلي، مندوب المغرب لدى الجامعة العربية، إضافة إلى السفير أحمد قذاف الدم، والسفير صالح الشماخي، والمفكر المصري الدكتور محمد عفيفي، والكاتب والمترجم المصري الدكتور أنور مغيث، ونخبة من رموز الدبلوماسية والثقافة والفكر والإعلام في مصر والعالم العربي.

بدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها السفير عبدالمطلب ثابت، قائلا: "نقف اليوم لنكرم نخبة من أبناء ليبيا الأوفياء الذين حملوا راية الدبلوماسية في جامعة الدول العربية ومصر، لقد كان سفراؤنا ومندوبونا السابقون مثالا للصدق والالتزام، نقلوا صوت ليبيا بكل حكمة وبلاغة، وجعلوا من مواقفها نبراسا يُحتذى به في كل اجتماع ومحفل".

وثمّن السفير ثابت دور المكرمين في تعزيز علاقات ليبيا مع الدول العربية، وأشاد بإخلاصهم وجهودهم، مشيرًا إلى الإرث الدبلوماسي الذي تركوه ويُفتخر به، مؤكدا أن ليبيا ستظل ممتنة لعطائهم وتستمد منهم العزيمة للمضي قدمًا.

تخلل الحفل فقرة غنائية قدمتها جمعية أفريقيا لرعاية الأيتام، وكلمة ألقاها السفير أحمد قذاف الدم نيابة عن السفراء المكرمين، عبّر فيها عن شكره واعتزازه بهذا التكريم.

وفي الختام، قام السفير حسام زكي والسفير عبدالمطلب ثابت بتكريم نخبة من سفراء ليبيا السابقين في مصر ومندوبيها لدى الجامعة العربية. تضمنت قائمة المكرمين أسماء بارزة مثل السفير أحمد قذاف الدم، السفير صالح الشماخي، السفير علي التريكي، السفير إبراهيم السنوسي، السفير خليل القلاقل، السفير الصديق المنتصر، السفير عبد الحميد الزنتاني، السفير سعد الدين أبو شورب، السفير جمعة الفزاني، السفير عبد المنعم العوني، صالح علي الدروقي، علي محمود ماريا، محمد فايز جيريل، ومحمد عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد كبير من سفراء ليبيا.

اختُتمت الاحتفالية بصورة تذكارية جمعت السفير عبدالمطلب ثابت والسفراء المكرمين مع جميع الحضور.