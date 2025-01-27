قائد بالحرس الثوري يعلن حصول إيران على مقاتلات سوخوي 35 الروسية

أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، أن بلاده اشترت مقاتلات روسية الصنع من طراز «سوخوي -35».

ونقلت شبكة أخبار الطلبة «إس.إن.إن» الإيرانية، عن القائد بالحرس الثوري علي شادماني، قوله إن إيران اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35.

ولم يوضح شادماني ما إذا كانت إيران تسلمت الطائرات، وذلك وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي وقت سابق من يناير، ذكرت مجلة «مليتاري ووتش» المتخصصة في الشئون العسكرية، إن القوات الجوية الإيرانية تستعد لتشغيل الطائرات المقاتلة الروسية Su-35 من «الجيل الرابع ++»، قبل نهاية العام الجاري.

ووفق المجلة، بدأت في بناء منشآت جديدة محصَّنة للطائرات في قاعدتها الجوية التكتيكية الثالثة، الواقعة على بعد 47 كيلومتراً شمال همدان، وهي منشأة تُعرف باسم «قاعدة همدان الجوية».

كما تأتي تلك التطورات بعد عام من تأكيد نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، في نوفمبر 2023، أن البلاد أنهت خططها لاستلام طائرات مروحية هجومية من طراز Mi-28، وطائرات مقاتلة من طراز Su-35، ومقاتلات تدريب من طراز Yak-130 من روسيا.