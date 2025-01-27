انطلاق ثاني أيام ورشة «ذاكرة المكان» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية

انطلقت اليوم ثاني أيام فعاليات ورشة "ذاكرة المكان"، الذي ينظمها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال وبالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وحاضر خلال اليوم الثاني المخرج والمنتج شريف فتحي سالم، المشرف العام على الورشة، ومهندس الصوت مهاب عز، الذى قام بتدريبات على تسجيل ومكساج الصوت.

تأتي الورشة ضمن برنامج مسابقة "ذاكرة المكان" التي تستهدف طلاب السنة الثالثة في الكليات ذات التخصصات الفنية والإعلامية، لتشجيعهم على إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة تعكس موضوعات ترتبط بالهوية والذاكرة المكان.

وتنتهى غدا فعاليات الورشة والتي انطلقت فى 26 يناير الحالي، وذلك بمشاركة نخبة من المحاضرين المميزين، بينهم مدير التصوير د. محمد شفيق، والمونتيرة منى ربيع.

يقدم المهرجان دعمًا كاملاً للمشاركين، بما في ذلك ورشة مجانية، تصاريح التصوير، والإقامة خلال فترة المهرجان، على أن تُسلم الأفلام النهائية قبل انطلاق الدورة الـ26 للمهرجان في 5 فبراير المقبل.

وتتنافس الأفلام المنتجة ضمن المسابقة على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري، وشركة الإسماعيلية لتكريم الأفلام التي تنجح في إبراز الهوية والذاكرة العمرانية بطريقة مبتكرة.