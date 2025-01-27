نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالات يوم البيئة الوطني تحت شعار مصر خضراء مستدامة

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025، الذي نظمته المحافظة تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار: "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، والذي يوافق 27 يناير من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتحديات التي تواجهها مصر، وتشجيع المواطنين على تبني ممارسات إيجابية تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وانطلقت الفعاليات باصطفاف أمام ديوان عام المحافظة شمل عددًا من عمال النظافة والتجميل ومعدات ومركبات تابعة لقطاعات البيئة، كرمز لدورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة وجمال المحافظة.

كما تضمنت الاحتفالية ندوة موسعة قدمت خلالها الجهات المعنية عروضًا حول جهودها في مواجهة القضايا البيئية، مع استعراض المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يعكس التزام الدولة المتزايد بالقضايا البيئية، مشيرًا إلى أن حماية البيئة لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي تهدد ليس فقط استدامة الموارد الطبيعية، بل صحة وسلامة الإنسان على مستوى العالم.

وأوضح أن محافظة الأقصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الأخضر لتصبح محافظة صديقة للبيئة.