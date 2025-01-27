وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت في تصريحات نقلت وكالة رويترز: «بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة».

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطة من 6 مراحل لتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك في إطار تدابير يُعتقد أنها حاسمة لتعافي البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وتدعو خارطة الطريق، المكونة من ست مراحل، والتي أعدتها الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى نهج تدريجي لرفع العقوبات عن البلاد، بهدف تحفيز الانتقال السلمي وإعادة الإعمار، وذلك بعد مساع من النمسا وإيطاليا إلى رفع سريع وملموس للعقوبات.

وتمر سوريا بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية، فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.