نائب رئيس البرلمان الليبي: يجب تشكيل لجنة دولية تضع حدا للتدخلات الخارجية السلبية

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري بضرورة تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة، تضم الدول المتداخلة في الشأن الليبي، بهدف وضع حد لما وصفه بـ"التدخلات السلبية" وضمان توافق دولي وإقليمي يساعد في دعم استقرار ليبيا.

جاء ذلك ضمن بيان للنويري، مساء اليوم الاثنين رحب فيه أولا بتعيين المبعوثة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، متمنيا لها النجاح في أداء مهامها، بما يخدم مصلحة ليبيا واستقرارها.

وقال النويري إن الشعب الليبي "عانى طويلا من التدخلات الخارجية والصراعات التي أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، وهو ما يستدعي من البعثة الأممية تركيز جهودها بتقديم المساعدة في معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن أساسًا في تضارب المصالح بين الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي".

وفي ذات السياق، طالب النويري بإعادة توجيه دور البعثة الأممية، ليكون معنيا بمعالجة الخلافات بين الدول الإقليمية والدولية، بدلاً من التركيز فقط على التفاصيل الداخلية التي رأى أنها "تمثل انعكاسا لهذه التدخلات".

وتابع بالقول "إن استمرار البعثة في تجاهل هذه الأولويات سيؤدي بالبلاد إلى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها خلال السنوات الماضية، حيث يتم استبدال المبعوثين دون تحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة".

كما نوه النويري إلى أن "ليبيا دولة ذات سيادة وشعبها قادر على تجاوز الخلافات الداخلية إذا ما توقفت التدخلات الخارجية وتوفرت الظروف المناسبة لذلك"، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا "لن يتحقق إلا من خلال توافق دولي واضح وشفاف، يحترم إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش قد أعلن السبت عن تعيين الدبلوماسية الغانية، هانا تيتيه، ممثلا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الدعم، موضحا أنها تتمتع بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ومنذ تعيين أول مبعوث أممي على إثر أحداث الثورة الليبية وتغيير النظام السياسي عام 2011؛ تعتبر تيتيه الرئيس العاشر لبعثة الأمم المتحدة، وثاني مبعوث ينتمي للقارة الأفريقية بعد سلفها السنغالي السابق، عبدالله باتيلي.