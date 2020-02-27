مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المسلحين على مدينة سراقب في ريف إدلب

نفى مصدر عسكري روسي، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مدينة (سراقب) الاستراتيجية في ريف إدلب.

وأوضح المصدر حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم، أن القوات الحكومية السورية نجحت في صد الهجمات التي نفذها المسلحون على مدينة (سراقب).. مؤكدا أن المدينة تحت سيطرة الحكومة السورية بشكل كامل.

وفي وقت سابق، زعمت مصادر للمعارضة السورية، أن الفصائل المسلحة سيطرت على سراقب بعدما شنت هجوما واسعا على أكثر من محور.

وكان الجيش السوري قد حرر سراقب مطلع الشهر الحالي في خضم العمليات التي ينفذها ضد الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد.