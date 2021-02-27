الصحة الفلسطينية: ارتفاع إشغال وحدات العناية المركزة لـ95%



قال منسق ملف كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية عنان راشد "إن نسبة الإشغال بوحدات الرعايا المركزة في البلاد بلغت نسبة 95%".



وأوضح راشد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة الإشغال هذه لم تصل إليها المدن الفلسطينية منذ بدء الجائحة وأن هذا يعتبر مؤشرا خطيرا.. محذرا من ارتباك القطاع الصحي في التعامل مع هذا الارتفاع الكبير بالإصابات بالطفرات الجديدة للفيروس التي بدأت تصيب صغار السن وتستدعي نقلهم إلى المستشفيات.



وعزى راشد سبب ارتفاع أعداد المصابين إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وانتشار الطفرة البريطانية التي أدت إلى إدخال ما نسبته 60 إلى 70% من المصابين بها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.