لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، مصرعها إثر سقوطها من بلكونة شقتها الكائنة بأحد الأبراج السكنية دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، أثناء قيامها بلم الغسيل فاختل توازنها فسقطت على الأرض ووافتها المنية.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم ثان بنها، بورود بلاغ بوفاة طالبه تدعى ن. ا، بالصف الثاني الثانوي العام، أثناء قيامها بلم الغسيل من بلكونة شقتها بدائرة قسم ثان بنها، اختل توازنها فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.