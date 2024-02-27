 عبد المنعم يضاعف أزمة كولر في مباراة الأهلي وبلدية المحلة - بوابة الشروق
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عبد المنعم يضاعف أزمة كولر في مباراة الأهلي وبلدية المحلة

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:31 م

ضاعف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أزمة مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال مباراة بلدية المحلة، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري.

في الدقيقة 63 اضطر كولر لاستبدال عبد المنعم ليشارك مكانه الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بينما شارك أنتوني موديست مكان وسام أبو علي في نفس التوقيت.

وغادر محمد عبد المنعم اللقاء متأثرا بإصابة عضلية، ليجبر مارسيل كولر على توظيف عمر كمال عبد الواحد في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

ويعاني الأهلي من أزمة نقص عددي واضح في مركز قلب الدفاع لإصابة ياسر إبراهيم بتمزق عضلي في المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني، بينما خرج محمود متولي من حسابات المدرب السويسري لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق تأهله لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ولكنها ستكون مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الرابعة.


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