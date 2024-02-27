يانج أفريكانز: سنقاتل للفوز على الأهلي وتصدر مجموعتنا بدوري الأبطال

أكد علي كاموي، مدير الإعلام بنادي يانج أفريكانز التنزاني، أن فريقه عازم على هزيمة الأهلي في القاهرة، خلال مباراة الفريقين لحساب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وقال علي كاموي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى القاهرة اليوم: «هناك أشخاص يقولون إننا سنذهب لزيارة الأهرامات والتسوق، أعتقد أنكم رأيتم الطريقة التي استعددنا بها لخوض المباراة، هذا الاستعداد ليس من أجل الذهاب للزيارة، بل من أجل الذهاب للقتال حتى الفوز».

وأضاف: «نعم نحن متأهلون للدور المقبل ولكننا نريد أن نتصدر المجموعة، حتى نتمكن من الحصول على ميزة بدء مباراتنا خارج أرضنا في ربع النهائي، نريد اللعب مع الوصيف المجموعات الأخرى».

وحسم الفريقان تأهلهما للدور ربع النهائي من بطولة، بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 4-0مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويدير المباراة البنيني لويس ديجندو، حكم رئيسي، يعاونه إيريك إيمافو ولويس هوتونو مساعدين، والحكم الرابع تنسيلا دياجاتشي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.