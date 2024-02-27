يعود النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، إلى مباريات الدوري المصري الممتاز عندما يستضيف فريق بلدية المحلة في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للبطولة.

وكانت آخر مباراة لعبها الأهلي في بطولة الدوري المصري أمام سموحة، عندما تعادل الفريقان دون أهداف، في 28 نوفمبر 2023.

وسافر فريق المدرب السويسري مارسيل كولر إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ثم لعب السوبر المصري في الإمارات، قبل أن يشد رحاله في دوري أبطال أفريقيا نحو الجزائر وغانا على الترتيب.

ويستأنف الأهلي وبلدية المحلة مواجهاتهما المباشرة في الدوري المصري، بعد غياب 16 عامًا، إذ تعود آخر مباراة للفريقين إلى 21 أبريل 2008، عندما تعادل الفريقان سلبيًا دون أهداف، وغاب بلدية المحلة عن منافسات الدوري المصري في آخر 15 موسمًا قبل أن يصعد هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المرتبة العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بـ14 نقطة من 6 مباريات، فيما يظهر بلدية المحلة في المركز الثالث عشر بـ13 نقطة من 13 مباراة.