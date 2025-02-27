ميرتس يقوم بزيارة مفاجئة لباريس للقاء ماكرون

قام فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين الألمان المستشار المتوقع لألمانيا، بزيارة مفاجئة إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام فقط من فوز تحالفه (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) في الانتخابات التشريعية.

وذكرت وسائل إعلام، من بينها بوليتيكو وصحيفة بيلد الألمانية، أن المحادثات شملت مناقشة التغير الأخير في سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى قضايا الدفاع الأوروبي.

ونشر ميرتس صورة له مع ماكرون على منصة إكس في وقت متأخر من المساء، شكر فيها الرئيس الفرنسي على صداقته وأعرب عن ثقته في العلاقات الألمانية-الفرنسية.

وكتب ميرتس: "معا، يمكن لبلدينا تحقيق إنجازات عظيمة لأوروبا".

وتعد هذه أول زيارة خارجية لميرتس منذ أن فاز تحالفه في الانتخابات يوم الأحد، بحصوله على 5ر28% من الأصوات.