ألمانيا: الاتحاد المسيحي وحزب شولتس يجريان غدا محادثات تشكيل حكومة جديدة

يعتزم الاتحاد المسيحي الألماني وحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بدء مباحثات استشكافية لتشكيل حكومة اتحادية جديدة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات غدا الجمعة، وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر حزبية.

ووفقًا لمعلومات (د ب أ)، سترسل كل من الكتلتين تسعة مفاوضين. ومن المنتظر أن يضم وفد التفاوض التابع للحزب الاشتراكي رئيسي الحزب لارس كلينجبايل وزاسكيا إسكين، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير العمل هوبرتوس هايل، وآخرين.

أما فريق مفاوضي الاتحاد المسيحي، فلم يتم الإعلان عن أعضائه بعد، وإن كان من المتوقع أن يضم الفريق زعيم الاتحاد المسيحي ومستشار ألمانيا المحتمل، فريدريش ميرتس، والأمين العام كارستن لينيمان.

ويعد تشكيل ائتلاف يجمع بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، هو الخيار الأكثر ترجيحًا بعد الانتخابات البرلمانية. ورغم ذلك، يُتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، خاصة في قضايا مثل الهجرة وقواعد الحد من الديون وسياسة أوكرانيا، حيث توجد خلافات واضحة بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الكثير من الثقة بين الحزبين خلال الحملة الانتخابية. فقد اتهم الحزب الاشتراكي فريدريش ميرتس بكسر الثقة وتجاوز الخطوط الحمراء بسبب تصويته المشترك مع حزب "البديل من أجل ألمانيا".

كما انتقد ميرتس مؤخرًا ما وصفهم بـ"المخبولين اليساريين"، مما دفع الحزب الاشتراكي إلى اتهامه بالتصرف مثل "ترامب المصغر".

يشار إلى أن تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المنتمي لتيار يمين الوسط فاز في انتخابات ألمانيا الوطنية بنسبة 5ر28 من مقاعد البرلمان الألماني( بوندستاج) ، وحل في المرتبة الثانية حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 8ر20% ،ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بنسبة 4ر16%.