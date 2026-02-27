تزايد الإقبال على التصويت عقب صلاة الجمعة في انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف

شهدت انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين في بني سويف، التي تُعقد بمقر النقابة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، إقبالا كثيفا بعد استئناف التصويت عقب صلاة الجمعة بعد توقفها، والتي تجري تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس النيابة الإدارية ببني سويف ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها الساعة 10 صباحا فيما يستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، في 6 لجان بمقر نقابة المهندسين ببني سويف موزعين كالآتي: "2 مدني، وواحدة ميكانيكا، وواحدة كهرباء، وأخرى شعبة عمارة وكميات نووية، والغزل والنسيج، والبترول والتعدين"، ولجنة بمركز الواسطى.

ويخوض الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين ببني سويف مهندسان هما: "محمد عيسي" و"إبراهيم زارع"، كما تتنافس قائمتان فقط في الانتخابات وهما: "قائمة نقابتنا أولا" والثانية "معا للإنجاز"، وتتنافسان على 7 مقاعد بمجلس إدارة النقابة، منها 5 مقاعد تخصص مدني، ومقعد كهرباء، ومقعد تخصص عمارة.

كما تجرى انتخابات أعضاء مجالس الشعب بالنقابة العامة بمختلف تخصصاتها، ومن بينهم مرشحون من بني سويف: 2 مرشحين فوق السن، و4 مرشحين تحت السن، ومرشحة عمارة ومرشح ميكانيكا، فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية لنقابة مهندسي بني سويف الفرعية نحو 14 ألف مهندس.