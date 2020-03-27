 بعد رئيس الوزراء.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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بعد رئيس الوزراء.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أحمد الجمل
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 3:34 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 3:38 م

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد هانكوك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أعراض إصابته خفيفة، وأنه ملتزم بالحجر الصحي، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات العزل والبقاء في المنزل.

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