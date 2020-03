أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد هانكوك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أعراض إصابته خفيفة، وأنه ملتزم بالحجر الصحي، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات العزل والبقاء في المنزل.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij