أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد هانكوك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أعراض إصابته خفيفة، وأنه ملتزم بالحجر الصحي، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات العزل والبقاء في المنزل.