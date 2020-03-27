الأكثر قراءة
بيان عاجل للحكومة لإعفاء محدودي الدخل من فواتير الكهرباء والمياه 3 أشهر
كامل الوزير: مصر تُؤمن كل احتياجات الدول العربية لأول مرة
قرار جمهوري بإحالة قاض بمجلس الدولة إلى المعاش
وزارة الصحة تحدد بروتوكول علاج مصابي كورونا في العزل المنزلي والمستشفيات (منشور رسمي)
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأكد هانكوك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أعراض إصابته خفيفة، وأنه ملتزم بالحجر الصحي، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات العزل والبقاء في المنزل.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating. Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating. Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij