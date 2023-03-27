 فيديو.. سهير شلبي: لا أحب البرامج المسيئة للنجوم والفنانين - بوابة الشروق
الإثنين 27 مارس 2023 4:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. سهير شلبي: لا أحب البرامج المسيئة للنجوم والفنانين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 4:15 م

 

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها لا تحب نوعية البرامج التي وصفها بأنها «مسيئة للنجوم والفنانين».

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «هي»، أن الفنانين يمثلون القوة الناعمة للدولة وثروتها، ضاربة المثل: «هو فيه زي فاتن حمامة ولا عبدالحليم حافظ أو حتى نجومنا الشباب اللي موجودين على الساحة أو نجوم جيل الوسط«.

وتابعت: «نجومنا ثروة وأنا بزعل جدا لما ألاقي برنامج ماسك حد من الفنانين وبيطلعه بصورة مشوهة ويشوه تاريخه ويقطع فيه.. ليه كده.. حتى لو فيه عيب لازم نغطيه».

وأشارت إلى أن الفنانين يخطئون عندما يقررون الظهور في مثل هذه النوعية من البرامج، متابعة: «لما بشوف البرامج دي بقول ليه كده.. ليه نشرّح الناس ونبهدلها كده.. حرام».

ولفتت إلى أن الفنانين يمكنهم الظهور في هذه البرامج لكن ليس بحجم الدرجة من الهجوم الذي يتعرضون له.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك