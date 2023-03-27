قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها لا تحب نوعية البرامج التي وصفها بأنها «مسيئة للنجوم والفنانين».

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «هي»، أن الفنانين يمثلون القوة الناعمة للدولة وثروتها، ضاربة المثل: «هو فيه زي فاتن حمامة ولا عبدالحليم حافظ أو حتى نجومنا الشباب اللي موجودين على الساحة أو نجوم جيل الوسط«.

وتابعت: «نجومنا ثروة وأنا بزعل جدا لما ألاقي برنامج ماسك حد من الفنانين وبيطلعه بصورة مشوهة ويشوه تاريخه ويقطع فيه.. ليه كده.. حتى لو فيه عيب لازم نغطيه».

وأشارت إلى أن الفنانين يخطئون عندما يقررون الظهور في مثل هذه النوعية من البرامج، متابعة: «لما بشوف البرامج دي بقول ليه كده.. ليه نشرّح الناس ونبهدلها كده.. حرام».

ولفتت إلى أن الفنانين يمكنهم الظهور في هذه البرامج لكن ليس بحجم الدرجة من الهجوم الذي يتعرضون له.