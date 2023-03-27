السجن 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على شاب وترويعه بكلب في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 10164 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات لكلً منهم؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع أحد الشباب بأسلحة بيضاء وكلب بدائرة مركز ديرب نجم.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية أحالت المتهمين "محمد.ن.ر.ن.ع"، وشقيقه "أحمد، وإبراهيم.ح.أ.ع"، و"حسن.أ.ح"، و"حسني.هـ.ح"، هاربين، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم قد استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدامه ضد المجني عليه وائل أيمن رضا عبدالهادي، 27 سنة، حداد سوست سيارات، وذلك إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم الأول.

وتبين أن المجني عليه قد فوجئ بالمتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية "توكتوك" بقيادة المتهم الرابع، وحال إحراز المتهم الثاني سلاح أبيض "سنجة" ممسكًا بكلب، وإحراز المتهم الأول جنزير والمتهم الثالث محرزًا سلاح أبيض "مطواة".

وتعدى المتهمين على المجني عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما أطلق المتهم الثاني الكلب الذي كان بحوزته، وعقر الكلب المجني عليه في قدمه اليمنى وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا ومعنويا به، وشرع المتهمين في قتل المجني عليه، إلا أنه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى للعلاج.