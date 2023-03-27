أعلن رؤساء سلطات محلية في إسرائيل، أنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام، صباح اليوم الاثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بـ"وقف الكارثة التي تسير إسرائيل نحوها".

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء بلديات بما في ذلك، "هرتسليا" و"كفار سابا" و"زخرون يعقوف"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالوا في بيانهم إنهم سيضربون عن الطعام أمام مكتب نتنياهو لـ"المطالبة بوقف الأزمة الضخمة والكارثة التي تندفع إسرائيل نحوها، ولمنع الإضرار بأمن الدولة وسلامة ووحدة الشعب".

ودعا رؤساء السلطات المحلية إلى وقف التشريعات الخاصة بخطة تعديل النظام القضائي التي تصر الحكومة بقيادة نتنياهو على تنفيذها، والبدء في مفاوضات مع المعارضة.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أقال نتنياهو، جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.