تونس تهزم نيوزيلندا وتحقق المركز الثالث لكأس عاصمة مصر

حقق المنتخب التونسي المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على نيوزيلندا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة حالتي طرد في نهاية القاء من نصيب إلياس عاشوري من تونس، وليبيراتو كاكيسي، قائد منتخب نيوزيلندا.

وكانت تونس خسرت بركلات الترجيح في المباراة الأولى أمام كرواتيا، فيما خسرت نيوزيلندا أمام المنتخب الوطني المصري 0-1.

وحقق منتخب كرواتيا لقب البطولة، التي تقام لأول مرة في مصر ضمن سلسلة «فيفا» للبطولات الدولية الودية، خلال فترات التوقف الدولي.

وفازت كرواتيا على المنتخب الوطني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.