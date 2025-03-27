الطب البيطري بسوهاج يكثف حملات الرقابة على أماكن بيع اللحوم والأسماك المملحة

شنت مديرية الطب البيطري، حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الحملات، التي شملت مركزي سوهاج والبلينا، محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وأسفرت عن ضبط 1120 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة الفاسدة بسوهاج، وإعدام 50 كيلوجرامًا من المجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 150 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة الفاسدة بمركز البلينا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك المملحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتشديد على الالتزام بمعايير السلامة والجودة للمنتجات.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة سوهاج لضبط الأسواق، وضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.