أكدت الفنانة نهى عابدين أنها تعرضت للعديد من المواقف الصعبة والمقالب في حياتها، لكنها تنظر إليها بإيجابية، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من هذه التجارب، حيث قالت: "أنا مبسوطة بالمقالب اللي تعرضت لها، لأنها علمتني وأثرت على شخصيتي وطريقة تفكيري"، لافتة إلى أن أكبر مقلب واجهته كان منذ فترة قريبة.

وأوضحت نهى عابدين، خلال لقائها في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن تصريحها حول مسلسل "تحت الوصاية" بأنه "جاء على الوجع" يعود إلى أن العديد من النساء في مصر والوطن العربي يواجهن ظروفًا مشابهة، مؤكدة: "القانون بالفعل اتغير، وخلال فترة من حياتي كنت تحت الوصاية بعد وفاة والدي، حيث كانت والدتي هي الوصية علينا، وهذا الموضوع سبب لنا أزمة في فترة من الفترات، لكن أمي كانت قوية وتعاملت مع الأمر".

كما أكدت نهى عابدين أن الفن لا يعرف الواسطة، رغم إقرارها بوجودها في مختلف المجالات، لكنها ترى أن أصحاب الموهبة الحقيقية هم من يتركون بصمة واضحة، قائلة: "هناك أشخاص دخلوا المجال الفني بالواسطة، لكن لم يتركوا أي أثر يُذكر".