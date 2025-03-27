أطباء بلا حدود: لا أحد يفكر في العيد بقطاع غزة

الفلسطينيون في غزة غير مستعدين للاحتفال بعيد الفطر

قالت مسئولة الاتصال بمنظمة "أطباء بلا حدود" نور السقا، إن فلسطيني قطاع غزة يقضون شهر رمضان تحت وطأة الإبادة الإسرائيلية، وغير مستعدين جسديًا ونفسيًا للاحتفال بعيد الفطر المرتقب بعد أيام.

وذكرت "السقا"، في حديث صحفي، اليوم الخميس، أن الوضع العام بقطاع غزة "كارثي بكل المقاييس"، سواء من حيث الغذاء أو الأمن أو السلامة.

وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على ترك ديارهم تحت القصف والقتل والتدمير، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن الفلسطينيين في القطاع غالبا ما يجبرون على الهروب من منازلهم أثناء الصيام، وعلى قضاء أيام دون طعام مناسب.

وأوضحت السقا، أن الفلسطينيين منهكون نفسيا وجسديا وماديا، وهذا الوضع يجعل من الصعب جدا أن يعيشوا حياة صحية.

وتابعت: "يعيش الناس بوضع حرج جدا، يكافحون من أجل البقاء خلال شهر رمضان من جوانب مختلفة تتعلق بالأمن والتغذية والرفاهية، وغيرها من القضايا".

واختتمت: "الناس غير مستعدين للاحتفال بعيد الفطر لا نفسيا ولا جسديا، الآن بدلا من الاستعداد للعيد وشراء الحاجات يفرون حاملين رفات أبنائهم وجثثهم، ويدفنون أحباءهم، فلا أحد يفكر حتى في العيد".



