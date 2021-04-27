الصحة تعلن قفزة كبيرة في عدد إصابات كورونا وزيادة في الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فيما يمثل قفزة كبيرة هي الأكبر منذ بدء الموجة الثالثة من الجائحة، كما تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 223514 من ضمنهم 167900 حالات تم شفاؤها، و 13107 حالة وفاة. عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 167900 حالات حتى اليوم.