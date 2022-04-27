استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، لمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني، محملا الاحتلال المسئولية كاملة عن تبعات تلك الجرائم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين، استشهد متأثرا بإصابته بإصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل، ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الأعيرة النارية.