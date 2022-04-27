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لبنان: توقيف الإعلامية ماريا معلوف غيابيا بتهمة مخالفة مقاطعة إسرائيل

ماريا معلوف
ماريا معلوف
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 6:05 م

أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ماريا معلوف بتهمة مخالفة مقاطعة "إسرائيل" في قضية الإخبار المقدم ضدّها بعد إجرائها مقابلة تلفزيونية مع قناة "كان" الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.

وأصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قرارها الظني في قضية الإخبار المقدم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الأسرى المحررين والإعلاميين ضد معلوف، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء.

واتهمت القاضية بموجب القرار الظني المدعى عليها الإعلامية بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة "إسرائيل"، وأصدرت مذكرة توقيف غيابية في حقها.

كما اتهمتها "بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية".

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