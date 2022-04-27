الرئيس الأوكراني يتلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين

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تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة لحضور اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم في جزيرة بالي الإندونيسية في الخريف القادم.

وذكر زيلينسكي ، في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء " أعرب عن امتناني وشكري للدعوة لحضور قمة العشرين ".

ووفقا للحساب على تويتر، قدم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدعوة في محادثة هاتفية .

وتستضيف إندونيسيا قمة العشرين هذا العام ، ومن المقرر عقدها يومي 15و16أيلول/سبتمبر العام الجاري في جزيرة بالي.

وتحمل هذه الدعوة مغزى لأن روسيا ، التي غزت أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي وسط إدانة دولية ، عضو في مجموعة العشرين.

وصرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا في نهاية شهر آذار /مارس الماضي أن الرئيس فلاديمير بوتين "يعتزم حضور اجتماع مجموعة العشرين".

غير أن الكرملين أعلن في وقت لاحق أن من المبكر جدا الحديث عن ذلك . ولم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك .

وحضر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف اجتماعا لوزراء مالية مجموعة العشرين الشهرالجاري رغم الاحتجاجات.

وبينما تريد الدول الصناعية الغربية طرد روسيا من مجموعة العشرين بسبب غزو أوكرانيا ، إلا أن البرازيل والصين تعارضان هذه الخطوة .