الرئيس الأوكراني يتلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة لحضور اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم في جزيرة بالي الإندونيسية في الخريف القادم.
وذكر زيلينسكي ، في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء " أعرب عن امتناني وشكري للدعوة لحضور قمة العشرين ".
ووفقا للحساب على تويتر، قدم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدعوة في محادثة هاتفية .
وتستضيف إندونيسيا قمة العشرين هذا العام ، ومن المقرر عقدها يومي 15و16أيلول/سبتمبر العام الجاري في جزيرة بالي.
وتحمل هذه الدعوة مغزى لأن روسيا ، التي غزت أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي وسط إدانة دولية ، عضو في مجموعة العشرين.
وصرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا في نهاية شهر آذار /مارس الماضي أن الرئيس فلاديمير بوتين "يعتزم حضور اجتماع مجموعة العشرين".
غير أن الكرملين أعلن في وقت لاحق أن من المبكر جدا الحديث عن ذلك . ولم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك .
وحضر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف اجتماعا لوزراء مالية مجموعة العشرين الشهرالجاري رغم الاحتجاجات.
وبينما تريد الدول الصناعية الغربية طرد روسيا من مجموعة العشرين بسبب غزو أوكرانيا ، إلا أن البرازيل والصين تعارضان هذه الخطوة .