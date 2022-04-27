الرئيس السيسي: الفصيل الذي كان موجودًا في مصر لم يتوقف عن حملات التشكيك طوال 90 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفصيل الذي كان موجودًا في مصر عمل على التشكيك وبناء حالة عدم ثقة في المجتمع.

وأضاف في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، أن هذه الحملات لم تتوقف على مدار 90 سنة.

وتابع: "الناس بتسمع ومشغولة بحالها وظروفها المعيشية مش هتقعد تفرز بها وتناقش صحة الكلام من عدمه".

وشدّد على مسؤولية المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين أمام الله سبحانه وتعالى أمام الوطن، لتشكيل وعي حقيقي لدى المجتمع يكون قادرًا على أن يكون الكتلة الصلبة في المواجهة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.