انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري مفارق الزقازيق ببنها





شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية، وتم رفع السيارة وتجنيبها عن الطريق، والتعامل مع المواد المسكوبة على الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أعلى كوبري مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية.



وعلى الفور، انتقل العميد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل، وبسبب مواد بترولية على الطريق اتجاه القاهرة الإسكندرية ما أدى إلى انقلاب السيارة الربع نقل ووقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح.



وعلى الفور، تم التعامل مع المواد المسكوبة لفتح الحركة المرورية أمام السيارات على الطريق، وتم رفع آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.