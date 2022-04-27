 بأسيست من صلاح.. ماني يسجل الثاني ضد فياريال ويعادل إنجاز دروجبا في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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بأسيست من صلاح.. ماني يسجل الثاني ضد فياريال ويعادل إنجاز دروجبا في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:50 م

نجح النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني للريدز أمام فياريال باللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني للريدز الذي سجله ماني ليؤمن فوز ليفربول باللقاء الذي يلعب في قلعة الأنفيلد.

وأصبح ماني معادلا للرقم القياسي المسجل باسم الإيفواري ديديه دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا في مرحلة الأدوار الاقصائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفا.

ويتقدم ليفربول حتى الدقيقة 80 على فياريال بهدفين مقابل لاشئ، حيث أحرز الأول القائد جوردان هندرسون والثاني السنغالي ساديو ماني.


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