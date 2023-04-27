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مصر
رفعوا صورة الرئيس السيسي.. وصول مجموعة مصريين عائدين من السودان ضمن خطة الإجلاء
مجلس أمناء الحوار الوطني: حددنا النقاط التي سيتم تناولها في أولى الجلسات
مصطفى بكري: مستعدون لاقتسام كسرة الخبز مع المواطن السوداني في ظل الظروف الراهنة
انطلاق الحوار الوطني الأربعاء المقبل.. والحركة المدنية تحسم قرار المشاركة الأحد
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وزير الخارجية الإيطالي: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة
وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنجهاي للتعاون بالهند
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باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس
نبأ سار لـ ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال
تقارير.. تأجيل مباراة نابولي وساليرنيتانا بالدوري الإيطالي
رأي
فن
مؤلف مسلسل الكتيبة 101: استغرقت سنة في كتابته.. والقطاع 101 مليء بالقصص التي تصلح كأعمال فنية
محمد شاهين لـ«الشروق»: «الهرشة السابعة» دراما غير مفتعلة واستمديت شخصية آدم من شقيقي
اليوم.. محمد منير يحيي حفل ختام سباق الهجن بالعريش
القاهرة السينمائي الدولي يعلن اختيار رامي متولي لبرنامج أمريكا اللاتينية والشمالية
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تقرير: الصراع السوداني يبدد آمال إنعاش التبادل التجاري مع مصر
تجار ذهب: نعيش حالة تلاعب في الأسعار وليس لدينا آلية تسعير واضحة
تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لشركات المحمول
حوادث وقضايا
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرةِ
تفحم طفل عمره 5 سنوات بمدينة الضبعة بعد سقوطه في برميل مخلفات مشتعل
ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا يبيعون 16 جوال دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء
الإعدام شنقا لشخص متهم بقتل آخر في بنها بالقليوبية
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